Азербайджан продолжает реформы, направленные на поддержку молодежи в создании собственного бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Аскер Алекперов на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по реализации программы "Молодежь в бизнесе" на Кавказе.

По его словам, содействие молодым людям в открытии и развитии собственного бизнеса является общей целью как правительства Азербайджана, так и его международных партнеров:

"Программа "Молодежь в бизнесе" (Youth in Business) также способствует достижению этой цели. Развитие предпринимательства является одним из главных приоритетов Азербайджана. Мы считаем частный сектор важной движущей силой экономической диверсификации, создания рабочих мест и устойчивого экономического роста".

Алекперов отметил, что Азербайджан проводит комплексные реформы по стимулированию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, расширению доступа к финансовым ресурсам и поддержке инновационных бизнес-инициатив: "В рамках этой программы Министерство экономики продолжает реализацию мер по совершенствованию бизнес-среды и расширению поддержки предпринимателей".