Азербайджанская нефть подешевела на $2,1 - до $94,81 за баррель
- 24 ноября, 2026
- 09:53
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Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $2,12, или 2,19%, составив $94,81.
Об этом сообщили Report в источнике на нефтяном рынке.
По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $88,74.
На базе FOB в турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light снизилась на $1,87, или 2,03%, до $90,11.
В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.
Самая низкая цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а самая высокая - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.
В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.