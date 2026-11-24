Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $2,12, или 2,19%, составив $94,81.

Об этом сообщили Report в источнике на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $88,74.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light снизилась на $1,87, или 2,03%, до $90,11.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

Самая низкая цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а самая высокая - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.