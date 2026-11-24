Bakıda quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlanıb
Hadisə
- 24 noyabr, 2026
- 09:27
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Bakıda quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtda ilk dəfə quraşdırılacaq avtobus svetoforları ilə bağlı maarifləndirmə işləri davam etdirilir. Yeni svetoforların iş prinsipi, işıq siqnallarının mənası və hərəkət istiqamətləri ilə bağlı zəruri məlumatlar sürücülərin diqqətinə çatdırılır.
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