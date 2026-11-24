"Mançester Yunayted" qışda transferlərə 50 milyon funt sterlinqdən az vəsait ayıracaq
Futbol
- 24 noyabr, 2026
- 09:28
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"Mançester Yunayted" qış "transfer pəncərəsi"ndə futbolçuların alınmasına 50 milyon funt sterlinqdən az xərcləməyi planlaşdırır.
"Report" "Daily Mail" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqasının yeni maliyyə qaydaları ilə bağlı məhdudiyyətlər səbəbindən klubun transfer büdcəsi bu məbləğdən xeyli aşağı olacaq.
Komandanın baş məşqçisi Maurisio Poçettinonun yanvarda keçidlərdən biri icarə əsasında rəsmiləşsə belə, maksimum iki yeni oyunçuya ümid edə biləcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" M.Poçettinonun rəhbərliyi altında İngiltərə Premyer Liqasındakı ilk matçda "Liverpul"a məğlub olub (0:4). Komanda hazırda 8 xalla 20 iştirakçı arasında 19-cu pillədə qərarlaşıb.
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