Cəlilabadda yük avtomobili 70 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 24 noyabr, 2026
- 09:32
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Cəlilabadda yük avtomobili 70 yaşlı kişini vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, noyabrın 21-də Kərimov Pərviz Saleh oğlu idarə etdiyi "Ford Transit Tourneo" yük markalı avtomobil ilə hərəkətdə olduğu zaman piyada, 1956-cı il təvəllüdlü Əmənov Nadir Xanhüseyn oğlunu vurub. Xəstəxanaya yerləşdirilən piyada ötən gün ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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