Sabunçuda 20 yaşlı sürücü qəza törədib, ölən var
Hadisə
- 24 noyabr, 2026
- 09:34
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Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Cəfərov Bünyad Muxtar oğlu idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olan zaman yolu keçmək istəyən 1999-cu il təvəllüdlü Fətullayev Çərkəz Elnur oğlunu vurub.
Xəstəxanaya yerləşdirilən piyada orada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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