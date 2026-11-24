Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2026)
- 24 noyabr, 2026
- 09:03
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,71 % azalaraq 1,8548 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,31 % azalaraq 2,0745 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8548
|
100 Rusiya rublu
|
2,0745
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1263
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0759
|
1 Çin yuanı
|
0,2552
|
1 Danimarka kronu
|
0,2481
|
1 Gürcü larisi
|
0,6555
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0183
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2166
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1665
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0206
|
1 İsrail şekeli
|
0,5143
|
1 Kanada dolları
|
1,1837
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4502
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3731
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5028
|
1 Moldova leyi
|
0,0932
|
1 Norveç kronu
|
0,1730
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6133
|
1 Polşa zlotası
|
0,4172
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3468
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0158
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3168
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2834
|
Türk lirəsi
|
0,0336
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0376
|
Yapon yeni
|
1,0694
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9262
|
Qızıl
|
6174,6465
|
Gümüş
|
72,5165
|
Platin
|
2216,1965
|
Palladium
|
1513,8160