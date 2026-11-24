UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" bu gün "Aston Villa"nı qəbul edəcək
- 24 noyabr, 2026
- 09:01
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə doqquz qarşılaşma keçiriləcək.
Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İngiltərənin "Aston Villa" komandasını qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
21:45 "Budyo-Qlimt" (Norveç) – LASK (Avstriya)
21:45 "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Aston Villa" (İngiltərə)
00:00 "Arsenal" (İngiltərə) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
00:00 "Komo" (İtaliya) – AEK (Yunanıstan)
00:00 "Feyenoord" (Niderland) – "Portu" (Portuqaliya)
00:00 "Mançester Siti" (İngiltərə) – "Napoli" (İtaliya)
00:00 "Leyptsiq" (Almaniya) – "Lans" (Fransa)
00:00 "Real" (İspaniya) – PSV (Niderland)
00:00 "Slovan" (Slovakiya) – "Betis" (İspaniya)