Золотодобывающая компания "Берелех" подала в суд на управление спецсвязи по Магаданской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение пресс-службы Арбитражного суда региона.

Отмечается, что сотрудники управления при перевозке потеряли золото компании на более чем полмиллиарда рублей (чуть более $6,1 млн). Истец хочет взыскать эту сумму через суд.

Согласно иску, в сентябре представители "Берелеха" приняли груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов для транспортировки в другие регионы. Однако позднее управление спецсвязи уведомило компанию об утрате части груза.

Руководство золотодобывающего предприятия направило управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке требования не были удовлетворены. Истец также требует взыскать с управления провозную плату на 215 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн руб. ($107,6 тыс.)

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.