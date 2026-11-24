В Магаданской области РФ при перевозке потеряли золото на более чем $6 млн
- 24 ноября, 2026
- 10:13
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Золотодобывающая компания "Берелех" подала в суд на управление спецсвязи по Магаданской области РФ.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение пресс-службы Арбитражного суда региона.
Отмечается, что сотрудники управления при перевозке потеряли золото компании на более чем полмиллиарда рублей (чуть более $6,1 млн). Истец хочет взыскать эту сумму через суд.
Согласно иску, в сентябре представители "Берелеха" приняли груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов для транспортировки в другие регионы. Однако позднее управление спецсвязи уведомило компанию об утрате части груза.
Руководство золотодобывающего предприятия направило управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке требования не были удовлетворены. Истец также требует взыскать с управления провозную плату на 215 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн руб. ($107,6 тыс.)
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.