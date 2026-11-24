Казахстан планирует к 2036 году довести объем интернет-трафика по Транскаспийской волоконно-оптической линии связи до 21 Тбит/с.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

По его словам, 15 октября 2026 года президенты Казахстана и Азербайджана дали старт работе Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. По дну Каспийского моря проложено 380 км кабеля с 64 оптическими волокнами.

Реализация проекта позволила создать дополнительный цифровой коридор между Азией и Европой, диверсифицировать маршруты международного интернет-трафика и расширить транзитные возможности Казахстана и Азербайджана.

Параллельно Казахстан продолжает наращивать инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. В Экибастузе ведется строительство долины центров обработки данных.

Кроме того, в ноябре состоялся технический запуск второго суперкомпьютера Al-Farabium II в городе Косшы. Его производительность втрое превышает показатели первого суперкомпьютера, расположенного в Алматы. Коммерческий запуск запланирован на 1 декабря.