Первый астронавт Пакистана Мухаммад Зишан Али примет участие в китайской космической миссии "Шэньчжоу-24" в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Баку, он станет первым иностранным астронавтом, который посетит китайскую космическую станцию "Тяньгун".

В рамках миссии планируется получение ценного опыта в области пилотируемых космических полетов, научных исследований и подготовки астронавтов.

На эмблеме миссии изображен жасмин - национальный цветок Пакистана.