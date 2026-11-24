Пакистанский астронавт станет первым иностранцем на китайской станции "Тяньгун"
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- 24 ноября, 2026
- 10:20
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Первый астронавт Пакистана Мухаммад Зишан Али примет участие в китайской космической миссии "Шэньчжоу-24" в качестве специалиста по полезной нагрузке.
Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Баку, он станет первым иностранным астронавтом, который посетит китайскую космическую станцию "Тяньгун".
В рамках миссии планируется получение ценного опыта в области пилотируемых космических полетов, научных исследований и подготовки астронавтов.
На эмблеме миссии изображен жасмин - национальный цветок Пакистана.
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