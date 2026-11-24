В 2027 году Центральный банк Азербайджана усилит контроль за модельными рисками в банках страны, включив их в число надзорных приоритетов наряду с кредитными и операционными рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме в Баку.

"Если использовать искусственный интеллект исключительно для сокращения расходов и полной замены человека, это приведет к накоплению системных рисков вместо повышения эффективности", - предупредил Мамедъяров.

По его словам, модельные риски уже выходят на первый план в банковском секторе. Если математические модели или модели искусственного интеллекта дают неточные результаты либо банки применяют их неправильно, это может привести к финансовым потерям, ошибочным управленческим решениям и ущербу для репутации.