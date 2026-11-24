Площадь обрушения четвертого и пятого этажей в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Кулунде Алтайского края составила около 300 кв. м.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке по ул. Механизаторская произошло обрушение на 4-5 этаже второго подъезда площадью около 300 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями из дома выведено 6 человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Уточняется количество населения, нуждающегося в эвакуации", - говорится в сообщении.

Отметим, что при взрыве по меньшей мере один человек погиб, еще 14 пострадали.