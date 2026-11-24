В Баку начала работу конференция на тему "Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

В форуме принимают участие руководители профильных госструктур, эксперты и представители общественности.

В рамках конференции запланированы панельные дискуссии по темам "Образование, наука и просвещение: сила женского интеллекта в прогрессе общества" и "Устойчивое общество будущего: стратегические цели и сотрудничество для расширения прав и возможностей женщин".