В Баку проходит конференция о роли женщин в формировании толерантного общества
Социальная защита
- 24 ноября, 2026
- 10:20
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку начала работу конференция на тему "Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества".
Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.
В форуме принимают участие руководители профильных госструктур, эксперты и представители общественности.
В рамках конференции запланированы панельные дискуссии по темам "Образование, наука и просвещение: сила женского интеллекта в прогрессе общества" и "Устойчивое общество будущего: стратегические цели и сотрудничество для расширения прав и возможностей женщин".
Фото
Conference on women's role in building tolerant society underway in Baku
Последние новости
11:56
В Чехии поезд столкнулся с автобусом, трое пострадалиДругие страны
11:55
Милли Меджлис ратифицировал обновленное соглашение по морскому блоку "Абшерон"Энергетика
11:54
ЕБРР выделит до 250 млн евро на поддержку молодежного предпринимательства на Кавказе - ЭксклюзивФинансы
11:52
В Азербайджане готовятся к внедрению инноваций в сфере агентской торговлиФинансы
11:51
Джейхун Мамедов: Соцсети превратились в инструмент манипуляции общественным сознаниемМилли Меджлис
11:43
NETTY 2026 начинает отбор номинантовМедиа
11:41
ЕБРР готов финансово поддержать проект Black Sea Energy - ЭксклюзивЭнергетика
11:35
Нагаспаев назначен главой "Қазақстан темір жолы" - ОбновленоВ регионе
11:35
Захид Орудж: Противники новой Конституции Армении — те, кто наживался на оккупации азербайджанских земельВнутренняя политика