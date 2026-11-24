Между Азербайджаном и Индонезией налажены хорошие экономические связи, но есть необходимость в расширении экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми, выступая во вторник на бизнес-форуме в Баку.

"Между странами давно существуют очень хорошие экономические отношения и сотрудничество, обе страны также обладают огромным экономическим потенциалом. Однако я считаю, что этот потенциал использован не полностью, и это пока не отражается в стоимости и объеме торговли между двумя государствами", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что у стран есть большие перспективы и большие возможности для расширения экономического сотрудничества.

"Поэтому нам необходимо предпринимать различные шаги для развития этого экономического взаимодействия, и я призываю всех вас использовать эти возможности", - отметил он, обращаясь к представителям азербайджанского бизнеса.