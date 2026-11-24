Расширить доступ женщин к религиозному образованию на научной основе - одна из главных задач Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями в сфере просвещения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Рамин Мамедов, открывая конференцию "Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества".

По словам Мамедова, женщины играют незаменимую роль в формировании мировоззрения детей в семье. Поэтому религиозное просвещение женщин имеет значение и для общества в целом.

Глава комитета подчеркнул, что их активное участие в этой работе помогает людям лучше понимать основы религии и отличать религиозные убеждения от суеверий.

"Одно из основных направлений нашей работы в этой сфере - расширить возможности женщин получать религиозное образование, опирающееся на прочную академическую основу", - отметил он.