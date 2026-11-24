Президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Азербайджан в 2027 году для участия в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Как передает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на бизнес-форуме в Баку.

Дипломат отметил, что в следующем году страны будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений.

"В 2027 году мы надеемся на визит президента Индонезии Прабово Субианто в Азербайджан для участия в саммите ОИС. Это станет одним из ключевых событий в рамках празднования 35-летия дипотношений между нашими странами", - сказал посол.

Посол подчеркнул, что визиты высокого уровня создадут условия для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.