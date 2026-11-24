В рамках X Международного банковского форума в Баку подписаны два меморандума о сотрудничестве.

Как сообщает Report, первый документ подписали исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов и глава Центрально-Азиатской финтех-ассоциации (CAFA) Отабек Насиров.

Второй меморандум заключен между Ассоциацией банков Азербайджана и Ассоциацией банков Таджикистана (ABT). Документ подписали председатели организаций Закир Нуриев и Джумогельды Шарахов соответственно.