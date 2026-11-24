На X Международном банковском форуме в Баку подписаны два меморандума
Финансы
- 24 ноября, 2026
- 10:55
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В рамках X Международного банковского форума в Баку подписаны два меморандума о сотрудничестве.
Как сообщает Report, первый документ подписали исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов и глава Центрально-Азиатской финтех-ассоциации (CAFA) Отабек Насиров.
Второй меморандум заключен между Ассоциацией банков Азербайджана и Ассоциацией банков Таджикистана (ABT). Документ подписали председатели организаций Закир Нуриев и Джумогельды Шарахов соответственно.
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