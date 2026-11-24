X Beynəlxalq Bank Forumu çərçivəsində iki memorandum imzalanıb
Maliyyə
- 24 noyabr, 2026
- 10:42
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Bu gün Bakıda keçirilən X Beynəlxalq Bank Forumu çərçivəsində iki memorandum imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədlərdən biri "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" İctimai Birliyi (ABA) və Mərkəzi Asiya Fintex Assosiasiyası (CAFA), digər sənəd isə ABA və Tacikistan Banklar Assosiasiyası (ABT) arasında imzalanıb.
1-ci memoranduma ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov və Mərkəzi Asiya Fintex Assosiasiyasının rəhbəri Otobek Nasirov, 2-ci memoranduma isə ABA-nın sədri Zakir Nuriyev və ABT-nin sədri Cumogəldi Şaraxov imza atıb.
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