"Azər-Türk Bank" "atb friday" kampaniyasına start verdi
- 24 noyabr, 2026
- 10:23
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Dövlət bankı Azər Türk Bank "atb friday" kampaniyasına başlayır.
Kampaniya çərçivəsində atb-də aktiv krediti olmayan fiziki şəxslərə 80 000 manatadək komissiyasız istehlak kreditləri təklif olunur.
12 ayadək müddətə verilən istehlak kreditləri üzrə illik faiz dərəcəsi 9,9%, 3 illik kreditlər üzrə 12,9%-dən, 4 illik kreditlər üzrə isə 13,9%-dən başlayır.
Kreditlər 59 ayadək müddətə rəsmiləşdirilir.
"atb friday" kampaniyası 30 noyabr 2026-cı il tarixinədək (daxil olmaqla) davam edəcək.
Kredit üçün Azər Türk Bankın rəsmi saytı və atb360 mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn müraciət etmək mümkündür.
Bankın məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı https://atb.az saytından, bankın sosial şəbəkələrdəki rəsmi korporativ səhifələrindən, WhatsApp (055) 7770 945, yaxud 945 nömrəli Çağrı Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz.