Zakir Nuriyev: "Süni intellekt bankçılıqda dələduzluğun aşkarlanmasında geniş imkanlar yaradır"
- 24 noyabr, 2026
- 10:22
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Süni intellekt risklərinin qiymətləndirilməsi, dələduzluğun aşkarlanmasında və müştəri xidmətlərinin təkmilləşdirilməsində geniş tətbiq imkanlarına malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinin Rəyasət Heyətinin sədri Zakir Nuriyev X Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, bu imkanların reallaşdırılması keyfiyyətli məlumat, peşəkar kadrlar və düzgün idarəetmə tələb edir: "Xüsusilə müştərinin maliyyə vəziyyətinə təsir edən qərarlar, modellərin nəticələri izah edilə bilməli və insan nəzarəti qorunmalıdır. Rəqəmsallaşma ilə yanaşı kibertəhlükəsizlik və dələduzluqla mübarizə də birgə fəaliyyətlə gücləndirilir".
O qeyd edib ki, təhdidlər barədə operativ məlumatların mübadiləsi, şübhəli əməliyyatların vaxtında reaksiya və xidmətlərin fasiləsizliyi ümumi sektor dayanıqlılığımızın əsas şərtlərindəndir: "Vətəndaşların maliyyə və rəqəmsal savadlılığının artırılması da bu fəaliyyətimizin ayrılmaz hissəsidir".
Z. Nuriyev bildirib ki, şəffaf kommunikasiya, istehlakçı hüquqlarının qorunması və məsuliyyətli kreditləşmə sektorun uzunmüddətli inkişafını dəstəkləyir. "Biz bunu aydın şəkildə başa düşür və bu istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçiririk. Forumda alternativ maliyyələşmə alətləri və dayanıqlı maliyyə üzrə müzakirələrdən də praktik nəticələr gözləyirik. Aktiv əsaslı və layihə maliyyələşdirilməsi, aqrar maliyyə alətləri və İslam maliyyəsi fərqli biznes ehtiyaclarına cavab verə bilir. Enerji səmərəliliyi və yaşıl layihələrin maliyyələşdirilməsi isə müəssisələrimizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması və uzunmüddətli risklərin azaldılmasına xidmət edəcək".