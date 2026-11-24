Экономическое сотрудничество с Индонезией может обеспечить азербайджанскому бизнесу доступ к рынку стран Юго-Восточной Азии.

Как передает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на бизнес-форуме в Баку.

По словам дипломата, Индонезия является крупнейшей экономикой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и партнерство с ней позволит азербайджанским компаниям выйти на рынки соседних стран и интегрироваться в региональные цепочки поставок.

Посол также отметил стратегическое расположение Индонезии вдоль основных мировых морских торговых маршрутов вблизи Малаккского пролива.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Индонезии стимулирует привлечение иностранных инвестиций в инфраструктуру, зеленую энергетику и цифровые технологии, предоставляя в отдельных случаях налоговые льготы и упрощая регуляторные процедуры.