Посол: Азербайджанский бизнес через Индонезию может выйти на рынки АСЕАН
- 24 ноября, 2026
- 10:46
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Экономическое сотрудничество с Индонезией может обеспечить азербайджанскому бизнесу доступ к рынку стран Юго-Восточной Азии.
Как передает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на бизнес-форуме в Баку.
По словам дипломата, Индонезия является крупнейшей экономикой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и партнерство с ней позволит азербайджанским компаниям выйти на рынки соседних стран и интегрироваться в региональные цепочки поставок.
Посол также отметил стратегическое расположение Индонезии вдоль основных мировых морских торговых маршрутов вблизи Малаккского пролива.
Кроме того, он подчеркнул, что правительство Индонезии стимулирует привлечение иностранных инвестиций в инфраструктуру, зеленую энергетику и цифровые технологии, предоставляя в отдельных случаях налоговые льготы и упрощая регуляторные процедуры.