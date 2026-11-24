Тюркские государства располагают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в банковском секторе, в том числе в сфере цифровых финансовых услуг, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации банков Турции Нуруллах Бакыр на X Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, Совет банковских ассоциаций тюркских государств способствует обмену опытом, разработке совместных проектов и укреплению институционального потенциала.

"Уверены, что это сотрудничество будет способствовать развитию торговли, инвестиций и экономических связей между нашими странами", - отметил Бакыр.

Бакыр также подчеркнул, что технологические изменения коренным образом преобразуют банковский сектор. В частности, искусственный интеллект, открытый банкинг, цифровая идентификация и новые платежные системы открывают дополнительные возможности для предоставления финансовых услуг.

"Успех банковского сектора будет измеряться не только потенциалом использования технологий, но и способностью управлять рисками, которые они могут создавать", - подчеркнул Бакыр.

Говоря о состоянии банковской системы Турции, он сообщил, что ее активы приближаются к $1,2 трлн, а среднесуточный объем операций в системах мгновенных платежей в 2026 году превысил $4 млрд.

По его данным, число активных клиентов цифрового банкинга в стране достигло 131 млн человек. Объем переводов через мобильный и интернет-банкинг составляет 66% ВВП Турции.