Закир Нуриев: ИИ расширяет возможности банков по оценке рисков
Финансы
- 24 ноября, 2026
- 10:36
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Искусственный интеллект обладает широкими возможностями применения для оценки рисков, выявления мошенничества и совершенствования обслуживания клиентов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на X Международном банковском форуме.
По его словам, реализация этих возможностей требует качественных данных, профессиональных кадров и грамотного управления.
"В особенности решения, влияющие на финансовое положение клиента, должны быть объяснимыми, а человеческий контроль - сохраняться. Наряду с цифровизацией совместными усилиями необходимо укреплять кибербезопасность и борьбу с мошенничеством", - отметил он.
Zakir Nuriyev: "Süni intellekt bankçılıqda dələduzluğun aşkarlanmasında geniş imkanlar yaradır"
Zakir Nuriyev: AI offers wide range of opportunities to combat fraud
Последние новости
11:55
Милли Меджлис ратифицировал обновленное соглашение по морскому блоку "Абшерон"Энергетика
11:54
ЕБРР выделит до 250 млн евро на поддержку молодежного предпринимательства на Кавказе - ЭксклюзивФинансы
11:52
В Азербайджане готовятся к внедрению инноваций в сфере агентской торговлиФинансы
11:51
Джейхун Мамедов: Соцсети превратились в инструмент манипуляции общественным сознаниемМилли Меджлис
11:43
NETTY 2026 начинает отбор номинантовМедиа
11:41
ЕБРР готов финансово поддержать проект Black Sea Energy - ЭксклюзивЭнергетика
11:35
Нагаспаев назначен главой "Қазақстан темір жолы" - ОбновленоВ регионе
11:35
Захид Орудж: Противники новой Конституции Армении — те, кто наживался на оккупации азербайджанских земельВнутренняя политика
11:31
Фото
Жители Агдеринского и Ходжалинского районов проинформированы о минной угрозеВнутренняя политика