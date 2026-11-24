Искусственный интеллект обладает широкими возможностями применения для оценки рисков, выявления мошенничества и совершенствования обслуживания клиентов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на X Международном банковском форуме.

По его словам, реализация этих возможностей требует качественных данных, профессиональных кадров и грамотного управления.

"В особенности решения, влияющие на финансовое положение клиента, должны быть объяснимыми, а человеческий контроль - сохраняться. Наряду с цифровизацией совместными усилиями необходимо укреплять кибербезопасность и борьбу с мошенничеством", - отметил он.