Азербайджанская сторона обратилась к индонезийским компаниям с предложением рассмотреть перспективы организации производственных объектов, формирования совместных предприятий и расширения их присутствия в регионе.

Как передает Report, об этом заявил руководитель сектора международного сотрудничества и глобальных бизнес-связей департамента взаимодействия с глобальными сетями и зарубежными партнерами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта Азербайджана Урфан Набиев, выступая на азербайджано-индонезийском бизнес-форуме в Баку.

"Мы видим серьезный потенциал для углубления экономических связей между Азербайджаном и Индонезией в ряде приоритетных сфер. В первую очередь речь идет о наращивании двусторонней торговли и стимулировании экспортных потоков. Нам особенно важно определить товары с высоким экспортным потенциалом, упростить выход на рынки и выстроить каналы сбыта для ненефтяной продукции Азербайджана", - подчеркнул У. Набиев.

Как отметил представитель агентства, Азербайджан придает большое значение установлению контактов между предприятиями, поиску перспективных партнеров и организации встреч в формате B2B, деловых миссий и отраслевых мероприятий.

"Наше агентство готово обеспечить индонезийский бизнес сведениями о деловой и инвестиционной среде Азербайджана, наладить их взаимодействие с местными партнерами и координировать работу с профильными государственными структурами", - добавил он.