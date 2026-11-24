Действующий объем финансирования субъектов молодежного предпринимательства в Азербайджане достиг более 700 млн евро, тогда как совокупный потенциал данного рынка оценивается свыше 1,5 млрд евро.

Как передает Report, об этом сказал специалист по инклюзивному финансированию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Винченцо Ланджелла (Vincenzo Langella) в ходе презентации программы "Молодежь в бизнесе" (YiB) в Баку.

"Согласно нашим данным, на сегодняшний день молодежному бизнесу в Азербайджане предоставлено финансирование в размере порядка 700 с лишним миллионов евро. Это приблизительно в пять раз меньше по сравнению с объемами, направляемыми на поддержку немолодежного бизнеса. Вместе с тем, по нашим актуальным расчетам, потенциальная емкость рынка кредитования в сегменте YiB превышает 1,5 млрд евро", - заявил В. Ланджелла.

Как подчеркнул эксперт, рыночный потенциал более чем в два раза превосходит нынешний объем средств, которые предоставляются официальным финансовым сектором. Представитель ЕБРР также обратил внимание на то, что в Азербайджане к сегменту молодежного бизнеса принадлежит примерно треть микро-, малых и средних предприятий (ММСП), при этом их реальная доля в кредитных портфелях финансовых организаций-партнеров в среднем почти вдвое меньше.