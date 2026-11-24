Противники проекта новой Конституции в Армении - это те, кто наживался на оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на пленарном заседании парламента.

По его словам, реваншистские силы в Армении препятствуют вынесению проекта на всенародное обсуждение и голосование, напомнив, что 35 лет назад подавляющее большинство в Армении требовало захвата азербайджанских территорий:

"Сейчас же наша страна движется к воссоединению основной части с Нахчываном по сухопутному пути. То, что выберет армянское общество - мирное соседство или территориальные претензии, являющиеся идеологией самоуничтожения, - и определит их судьбу. Однако итоги референдума должны зависеть не от иностранных государств, а от воли граждан".

Орудж также подчеркнул, что реализация проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) открывает новые перспективы для Южного Кавказа.