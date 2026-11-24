Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к содействию реализации проекта подводного электрического кабеля по дну Черного моря (Black Sea Energy) и выражает готовность изучить перспективы его финансирования по завершении очередного этапа технико-экономического обоснования (ТЭО).

Об этом Report сообщил директор ЕБРР по Кавказу Томас Кайрис (Tomas Kairys).

"Для ЕБРР, учитывая наше многолетнее присутствие и инвестиционную деятельность в данном регионе, подобные проекты, способствующие диверсификации энергетики и обеспечивающие альтернативные источники энергоснабжения для Европейского союза, безусловно, представляют значительный интерес. Вместе с тем мы осознаем, что речь идет о крайне сложном трансграничном инфраструктурном начинании. Поэтому выполненное ТЭО является важным первым шагом. Теперь ключевая задача состоит в том, чтобы трансформировать эту идею в проект, пригодный для привлечения банковского финансирования", - заявил Т. Кайрис.

Как он уточнил, банк готов включиться в финансовую оценку данной инициативы сразу после того, как проект выйдет на требуемую стадию зрелости.

"Как только завершится очередной этап ТЭО, мы проявим значительную заинтересованность в анализе возможностей его финансирования", - подчеркнул представитель ЕБРР.

Т. Кайрис также обратил внимание на то, что вклад банка может выходить далеко за рамки прямого выделения финансовых средств: ЕБРР выражает готовность содействовать в формировании структуры проекта, предоставлять экспертное консультирование по экологическим и социальным стандартам, а также способствовать привлечению внешнего капитала.

"Когда я говорю о структурировании, я подразумеваю, что мы можем выстраивать диалог с органами власти, помогая им определить оптимальный подход к организации финансирования. В таком случае мы сможем не только самостоятельно финансировать проект, но и привлекать инвесторов из частного сектора параллельно с долгосрочным финансированием со стороны ЕБРР", - добавил он.

Напомним, что проект зеленого коридора "Каспий-Черное море-Европа" реализуется на основе подписанного 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном меморандума о взаимопонимании.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

Уже достигнута договоренность по исследованиям дна Черного моря для реализации проекта подводного кабеля. Работы начнутся в следующем году.