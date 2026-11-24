24 ноября начинается следующий этап 21-й Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2026 - отбор номинантов. В конкурсе участвуют более 350 проектов. До 4 декабря Экспертный совет и Виртуальное жюри, состоящее из интернет-пользователей, определят проекты, которые выйдут в финал.

Статистика участников

Среди участников конкурса - 257 сайтов, 46 приложений и 51 проект в социальных сетях. Округлённо их доли составляют 72%, 13% и 15% соответственно.

Больше всего проектов представлено в номинации "Цифровая экономика, бизнес и финтех" - 114. Далее следуют "Медиа, культура и цифровой контент" - 70 проектов и "Наука, образование и цифровая грамотность" - 64 проекта. Вместе эти три номинации объединяют около 70% участников.

Как выберут номинантов

Экспертный совет оценит сайты, приложения и страницы в социальных сетях отдельно в каждой из семи основных номинаций. По три проекта, набравшие больше всего голосов в своём направлении, станут номинантами. Таким образом, в номинации, где конкурс проходит по всем трём направлениям, будет девять номинантов. В финале Академия выберет из каждой тройки по одному победителю - лучший сайт, лучшее приложение и лучшую страницу в социальных сетях. Проекты оценивают по трём критериям - идея, содержание и исполнение.

Виртуальное жюри выберет трех номинантов из общего числа участников только на отдельную награду "Выбор Виртуального жюри". Основная номинация и тип проекта при этом выборе значения не имеют.

Чтобы проголосовать, интернет-пользователям нужно войти с помощью Google в раздел "Виртуальное жюри" на сайте netty.az. За каждый проект можно отдать один голос. Поддержать можно любое количество проектов. Три проекта с наибольшим числом голосов станут номинантами на награду "Выбор Виртуального жюри".

Финальное голосование и награждение

Отбор завершится 4 декабря. Итоговый список номинантов объявят по результатам этого этапа. С 5 по 15 декабря Академия NETTY определит победителей среди номинантов в основных номинациях и на награду "Выбор Виртуального жюри".

Победителей NETTY 2026 официально объявят на торжественной церемонии награждения 16 декабря. На мероприятие пригласят всех номинантов. Им вручат дипломы, а победителям - награды NETTY.

NETTY - первая интернет-премия Азербайджана, учреждённая в 2004 году. В этом году конкурс проходит в 21-й раз.

Партнеры NETTY 2026

Официальные партнеры - AZINTELECOM, Bolt for Business.

Партнеры - MSolution | Chewick, Ultra Technologies, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

Информационные партнеры - информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета "Каспий", Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, ALR MEDIA, Sapunov Online, Banks.az.

Участники, голосование и подробная информация о конкурсе - на netty.az. По вопросам сотрудничества обращайтесь на info@netty.az.