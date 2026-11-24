Семьи, переселившиеся в села Чылдыран и Венгли Агдеринского района, а также Ханабад, Ханюрду и Бадара Ходжалинского района, проинформировали о мерах социальной защиты и минной опасности.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На встрече с жителями был показан видеоролик о правилах безопасности в условиях минной угрозы.

Кроме того, переселенцам разъяснили, что выплата ежемесячного пособия бывшим вынужденным переселенцам прекращается по истечении трех лет после возвращения на постоянное место жительства в родные края.