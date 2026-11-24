Жители Агдеринского и Ходжалинского районов проинформированы о минной угрозе
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2026
- 11:31
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Семьи, переселившиеся в села Чылдыран и Венгли Агдеринского района, а также Ханабад, Ханюрду и Бадара Ходжалинского района, проинформировали о мерах социальной защиты и минной опасности.
Об этом сообщили Report в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На встрече с жителями был показан видеоролик о правилах безопасности в условиях минной угрозы.
Кроме того, переселенцам разъяснили, что выплата ежемесячного пособия бывшим вынужденным переселенцам прекращается по истечении трех лет после возвращения на постоянное место жительства в родные края.
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