Zahid Oruc: İrəvanda yeni Konstitusiya layihəsinin əleyhdarları işğal dövründə vəziyyətdən yararlananlardır
- 24 noyabr, 2026
- 11:20
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Ermənistanda yeni Konstitusiya layihəsinin əleyhdarları işğal dövründə vəziyyətdən yararlananlardır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc parlamentin payız sessiyasının bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr sözügedən layihənin xalqın müzakirəsinə və səsverməsinə çıxarılmasına mane olurlar:
"Ermənistanın gələcəyi artıq tarixdə olduğu kimi imperiya mərkəzlərində müəyyənləşmir. Yeni Konstitusiya layihəsi ilə eyni vaxtda ABŞ Prezidenti Donald Tramp tarixi TRİPP layihəsinin icrasının rəsmən başlandığını bəyan etdi. Bir vaxtlar Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqazı hərbi qarşıdurmada və blokadada saxladığı halda, indi region böyük açılıma hazırlaşır".
Komitə sədri xatırladıb ki, 35 il əvvəl Ermənistanda mütləq əksəriyyət Azərbaycan ərazilərinin qəsb olunmasını tələb edirdi:
"İndi isə ölkəmiz əsas hissəsi ilə Naxçıvanı quru yolla bütövləşdirməyə doğru gedir. Erməni cəmiyyətinin dinc qonşuluğu, yoxsa əbədi məhv olma məfkurəsi olan torpaq iddialarından hansını seçəcəyi onların taleyini müəyyənləşdirəcək. Lakin referendumun nəticələri xarici dövlətlərin yox, sadə vətəndaşların iradəsindən asılı olmalıdır".