EBRD: Azərbaycanda gənc sahibkarlar üçün maneələri aradan qaldırmağa çalışırıq
- 24 noyabr, 2026
- 11:19
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Azərbaycanda həyata keçirilən "Biznesdə gənclər" (YiB) proqramı vasitəsilə yerli bank təsisatlarında zəruri təcrübəyə və girov təminatına malik olmayan gənc sahibkarların kreditləşdirilməsi üçün dayanıqlı yanaşmaların formalaşdırılmasını hədəfləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu YiB proqramının rəhbəri Anton Gelin Bakıda təşəbbüsün təqdimatı zamanı bildirib.
O izah edib ki, ölkədə gənc sahibkarların yüksək ambisiyalarına baxmayaraq, onlar üçün əsas maneə biznesin aparılması sahəsində çoxillik təcrübənin olmaması, girov əmlakının çatışmazlığı və işgüzar əlaqələrin məhdudluğudur ki, bu da onların kapital cəlb etmək və peşəkar ekspert dəstəyi almaq imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır:
"Proqramın əsas məqsədi sadəcə müəyyən sayda gənc sahibkarı maliyyə vəsaiti ilə təmin etmək deyil. Biz ilk növbədə, bankların bu seqmenti daha dərindən anlaması, öz potensiallarını gücləndirməsi və proqram başa çatdıqdan sonra da kredit verməyə davam etməsi üçün yeni qurulan bizneslə daha inamla işləməsinə kömək etmək istəyirik".
A.Gelin qeyd edib ki, Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən bu təşəbbüsün maliyyə təşkilatları üçün yalnız əlavə maliyyələşdirmə mənbəyi kimi çıxış etməsi deyil, həm də bazarda real dəyişikliklərə gətirib çıxarması EBRD üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Kredit vəsaitlərinə çıxışla yanaşı, proqram gənc sahibkarlara məsləhət və təhsil dəstəyinin göstərilməsini də əhatə edir.
EBRD nümayəndəsi həmçinin vurğulayıb ki, gənc sahibkarların dəstəklənməsi Azərbaycanın iqtisadi transformasiyasına və qeyri-neft özəl sektorunun genişlənməsinə birbaşa töhfə verir.
Onun sözlərinə görə, proqram mikro və kiçik müəssisələrin geniş dairəsini - kafe, restoran və fermer təsərrüfatlarının yaradılmasını, kiçik istehsalatların təşkilini, peşəkar xidmətlərin göstərilməsini və ailə biznesinin genişləndirilməsini əhatə edir.
A.Gelin həmçinin bildirib ki, bank yeni alətlərin səmərəliliyini təhlil etmək və EBRD-nin Azərbaycandakı strategiyası kontekstində onların təkmilləşdirilməsi üçün maliyyə institutları və biznes icmaları ilə fəal qarşılıqlı əlaqə qurmağı hədəfləyir.