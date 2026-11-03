İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2026
    • 02:22
    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran münaqişənin dayandırılması barədə Vaşinqtonla ən qısa zamanda razılıq əldə etməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "İran ən qısa zamanda nizamlanma istəyir. Bu, baş verə bilər!" - Tramp qeyd edib.

    ABŞ Prezidenti həmçinin neftin qiymətinin düşməsinə diqqət çəkərək, bunu münaqişənin mümkün nizamlanması gözləntiləri ilə əlaqələndirib:

    "Neftin qiyməti sürətlə düşür - barel üçün demək olar ki, 10 dollar. Bu rekorddur, çünki insanlar İranla müharibənin olmayacağını düşünürlər".

    Donald Tramp Neftin qiyməti ABŞ-İran danışıqları
    Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    02:32
    Kamışevaxaya endirilən zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    02:22
    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib
    Digər ölkələr
    01:57
    ÜST Efiopiyanın şimalında səhiyyə sisteminin çökmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
    Digər ölkələr
    01:21
    Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib - Əlavə olunub
    Digər ölkələr
    01:16
    İranın Qeşm adasında partlayış səsləri eşidilib
    Region
    00:42
    Xameneinin yeri təhlükəsizliklə bağlı gizli saxlanılır
    Region
    00:30
    Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin Konsulluq bölməsi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
    Xarici siyasət
    00:19
    Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıb
    Digər ölkələr
    00:00
    "Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti