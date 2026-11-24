Gürcüstan və Azərbaycan Orta Dəhlizin perspektivlərini müzakirə edəcək
- 24 noyabr, 2026
- 11:38
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Bu gün Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvilinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq, regional vəziyyət və Orta Dəhlizin perspektivləri müzakirə olunacaq.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Giorgi Zakaraşvili bildirib.
Onun sözlərinə görə, səfər iki ölkənin il ərzində xarici siyasət sahəsində gördüyü işləri və əldə etdiyi nəticələri ümumiləşdirmək, gələcək əməkdaşlıq planlarını müəyyənləşdirmək üçün əlverişli fürsətdir.
Səfir qeyd edib ki, səfər çərçivəsində Maka Boçorişvilinin bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşləri, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyində danışıqları nəzərdə tutulur. Görüşlərdə regional vəziyyət, beynəlxalq siyasətdəki çağırışlar, xarici siyasət məsələləri üzrə koordinasiya və nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyəti diqqət mərkəzində olacaq.
G.Zakaraşvili əlavə edib ki, Bakı limanının Mərkəzi Asiya yüklərinin qəbulu üçün genişləndirilməsi də fəal şəkildə davam edir. Səfirin fikrincə, Bakı və Gürcüstan limanlarının imkanlarının artırılması bir-birini tamamlayır və bu, Bakı limanına daxil olan yüklərin sonradan Gürcüstan limanları vasitəsilə daşınması üçün əlavə imkanlar yaradacaq.