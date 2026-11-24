Hanoyda yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 11:33
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Hanoyda (Vyetnam) ikimərtəbəli evdə baş verən partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "VNExpress" portalı məlumat yayıb.
Bundan başqa, 16 nəfər yaralanıb, onlardan 10 nəfərin vəziyyəti kritikdir.
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