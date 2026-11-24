Sabah Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılacaq
Maliyyə
- 24 noyabr, 2026
- 11:31
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Noyabrın 25-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Beləliklə, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
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