ВОЗ предупредила об угрозе коллапса системы здравоохранения на севере Эфиопии

Продолжающиеся боевые действия на севере Эфиопии ставят под угрозу функционирование системы здравоохранения региона.

Как передает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в социальной сети X.

"Насилие на севере Эфиопии приближает и без того хрупкую систему здравоохранения к коллапсу. Больницы испытывают нехватку медицинских работников, лекарств и оборудования. Возможности оказания экстренной медицинской помощи крайне ограничены. Небезопасная обстановка препятствует доставке жизненно важных медицинских материалов в некоторые районы", - отметил он.

Глава ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о нападениях на мирных жителей в регионах Амхара и Тыграй.

По его словам, в результате удара по лагерю внутренне перемещенных лиц Джаари-2 в регионе Амхара, по поступающим сообщениям, погибли дети, в том числе новорожденный ребенок. Кроме того, в городе Рама в Тыграе предположительно погибли несколько человек, пытавшихся получить продовольствие.

Гебрейесус подчеркнул, что удары беспилотников и гибель мирных жителей становятся все более частым явлением в Эфиопии.

Он сообщил, что ВОЗ совместно с партнерами из структур ООН работает над доставкой дополнительных медицинских грузов в пострадавшие районы.

При этом, по его словам, продолжение боевых действий может лишить еще больше людей доступа к медицинской помощи, включая экстренные услуги, охрану здоровья матерей и детей, а также лечение заболеваний.

Глава ВОЗ призвал обеспечить защиту гражданского населения, беспрепятственный доступ медицинских работников к нуждающимся и доставку гуманитарной помощи.

"Самые мужественные выбирают мир. Лучшее лекарство - это мир", - заключил он.