ВОЗ предупредила об угрозе коллапса системы здравоохранения на севере Эфиопии
- 03 ноября, 2026
- 01:41
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Продолжающиеся боевые действия на севере Эфиопии ставят под угрозу функционирование системы здравоохранения региона.
Как передает Report, об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в социальной сети X.
"Насилие на севере Эфиопии приближает и без того хрупкую систему здравоохранения к коллапсу. Больницы испытывают нехватку медицинских работников, лекарств и оборудования. Возможности оказания экстренной медицинской помощи крайне ограничены. Небезопасная обстановка препятствует доставке жизненно важных медицинских материалов в некоторые районы", - отметил он.
Глава ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о нападениях на мирных жителей в регионах Амхара и Тыграй.
По его словам, в результате удара по лагерю внутренне перемещенных лиц Джаари-2 в регионе Амхара, по поступающим сообщениям, погибли дети, в том числе новорожденный ребенок. Кроме того, в городе Рама в Тыграе предположительно погибли несколько человек, пытавшихся получить продовольствие.
Гебрейесус подчеркнул, что удары беспилотников и гибель мирных жителей становятся все более частым явлением в Эфиопии.
Он сообщил, что ВОЗ совместно с партнерами из структур ООН работает над доставкой дополнительных медицинских грузов в пострадавшие районы.
При этом, по его словам, продолжение боевых действий может лишить еще больше людей доступа к медицинской помощи, включая экстренные услуги, охрану здоровья матерей и детей, а также лечение заболеваний.
Глава ВОЗ призвал обеспечить защиту гражданского населения, беспрепятственный доступ медицинских работников к нуждающимся и доставку гуманитарной помощи.
"Самые мужественные выбирают мир. Лучшее лекарство - это мир", - заключил он.