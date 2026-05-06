    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Женская сборная Азербайджана по боксу заняла первое место

    Командные
    • 06 мая, 2026
    • 20:36
    Кубок Гейдара Алиева-2026: Женская сборная Азербайджана по боксу заняла первое место

    В Баку завершились соревнования по боксу среди девушек (U-17) с участием сборных восьми стран в рамках международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2026".

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана завоевала 17 медалей.

    Золотыми призерами в составе команды стали Айсель Фараджова (46 кг), Айдан Исмаиллы (48 кг) и Сяма Аббасова (66 кг). Серебряные медали завоевали Егяна Рагимова (48 кг), Фатима Мамедли (50 кг), Джамиля Мурадлы (57 кг), Рамзия Мирзаева (70 кг).

    Бронзовые награды получили Насрин Абдуллазаде, Айсан Мириева (обе 46 кг), Нургюль Оджагова (48 кг), Тунджа Мюршюдова, Сима Исмаилова (обе 50 кг), Алсу Яфарова (52 кг), Нармин Абдуллазаде, Аян Новрузлу (обе 54 кг), Эмилия Бейдуллаева (57 кг) и Айнур Велизаде (63 кг).

    Женская сборная Азербайджана по боксу с 3 золотыми, 4 серебряными и 10 бронзовыми медалями заняла первое место в командном зачете. Второе место у Грузии (3-1-1), третье - у команды нейтральных спортсменов (AIN, 1-2-1).

    Отметим, что соревнования по боксу среди юношей завершатся завтра.

    Фото
    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub
    Фото
    Azerbaijan girls' boxing team tops Heydar Aliyev Cup standings with 17 medals

