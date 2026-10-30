ММ утвердил в I чтении поправку по налогообложению доходов частного судебного эксперта
Милли Меджлис
- 30 октября, 2026
- 11:30
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Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, касающуюся налогообложения доходов частного судебного эксперта.
Как сообщает Report, изменение обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Отмечено, что вознаграждения, получаемые на основании договора о заказе судебной экспертизы (без учета расходов), будут считаться объектом налогообложения.
Так, с данного дохода будет взиматься налог по ставке 10 процентов.
Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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