ММ утвердил в I чтении поправку по налогообложению доходов частного судебного эксперта

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, касающуюся налогообложения доходов частного судебного эксперта.

Как сообщает Report, изменение обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечено, что вознаграждения, получаемые на основании договора о заказе судебной экспертизы (без учета расходов), будут считаться объектом налогообложения.

Так, с данного дохода будет взиматься налог по ставке 10 процентов.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.