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    Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 11:34
    Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном

    Катарские посредники вернулись в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    Посреднические переговоры координируются с Вашингтоном.

    По словам источника, Катар представил Ирану проект мирного плана. Однако высокопоставленный иранский чиновник назвал предложенные условия неприемлемыми и заявил, что Тегеран не намерен менять свою позицию по ядерной программе.

    "Вашингтон настаивает на включении ядерных вопросов в повестку переговоров с самого начала. Тегеран, в свою очередь, требует от США сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти", - отмечает издание.

    Переговоры между США и Ираном Удары США по Ирану Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Катар Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edib
    Qatari mediators return to Tehran to push for US-Iran deal
    MiniBoss
    MiniBoss

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