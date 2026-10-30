Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном

Катарские посредники вернулись в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Посреднические переговоры координируются с Вашингтоном.

По словам источника, Катар представил Ирану проект мирного плана. Однако высокопоставленный иранский чиновник назвал предложенные условия неприемлемыми и заявил, что Тегеран не намерен менять свою позицию по ядерной программе.

"Вашингтон настаивает на включении ядерных вопросов в повестку переговоров с самого начала. Тегеран, в свою очередь, требует от США сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти", - отмечает издание.