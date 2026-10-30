Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 11:34
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Катарские посредники вернулись в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между США и Ираном.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Посреднические переговоры координируются с Вашингтоном.
По словам источника, Катар представил Ирану проект мирного плана. Однако высокопоставленный иранский чиновник назвал предложенные условия неприемлемыми и заявил, что Тегеран не намерен менять свою позицию по ядерной программе.
"Вашингтон настаивает на включении ядерных вопросов в повестку переговоров с самого начала. Тегеран, в свою очередь, требует от США сначала прекратить блокаду иранских портов и отменить санкции на экспорт нефти", - отмечает издание.
Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edib
Qatari mediators return to Tehran to push for US-Iran deal
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