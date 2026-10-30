В Карабахе запустят проект промышленной теплицы на 230 га

На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализовать проект создания промышленной теплицы площадью 230 га.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, предприниматели проявляют серьезный интерес к животноводству, садоводству и тепличному сектору.

Министр также подчеркнул развитие современных систем орошения.

"На конец 2025 года в стране насчитывалось 130 тыс. га земель с современным орошением. Сейчас этот показатель превышает 155 тыс. га", - сказал он.