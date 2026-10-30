Toyota и Waymo запустят испытания беспилотных электромобилей в Японии

Американская компания Waymo, принадлежащая Alphabet, совместно с японским автопроизводителем Toyota начнет тестирование беспилотных электромобилей в Японии в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили представители компаний.

По словам сопредседателя Waymo Дмитрия Долгова, компания намерена использовать партнерство с Toyota и электромобиль bZ4X для внедрения технологий автономного вождения в рамках масштабной коммерческой эксплуатации.

Технический директор Toyota Хироаки Накадзима сообщил, что компания намерена сначала получить опыт эксплуатации беспилотных автомобилей в Японии, прежде чем рассматривать возможности расширения проекта. По его словам, Toyota также производит автомобили с левым расположением руля, в том числе модель bZ4X.

Производство автомобилей для проекта будет организовано на заводе Toyota в Такаоке в центральной части Японии. Там же установят оборудование Waymo для автономного вождения.

В настоящее время Waymo испытывает в Японии автомобили Jaguar I-PACE и планирует запустить пилотный проект с их использованием в 2027 году, сообщил Долгов.

Компании пока не раскрывают первоначальное количество автомобилей bZ4X, которые будут задействованы в проекте, и конкретные места их эксплуатации. Накадзима уточнил, что на первом этапе планируется использовать небольшое число машин.