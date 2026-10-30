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    В Баку за управление автобусом под действием наркотиков арестован водитель

    Происшествия
    • 30 октября, 2026
    • 11:09
    В Баку за управление автобусом под действием наркотиков арестован водитель

    В Баку водитель автобуса, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестован на 20 суток.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

    Отмечается, что житель Загатальского района Эльвин Мамедов был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы по экологическому надзору за нарушение правил маневрирования при управлении автобусом марки "Daewoo". Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления наркотиков.

    Собранные материалы в отношении Мамедова были направлены в суд, который принял решение об административном аресте сроком на 20 суток.

    Наркотические вещества водители Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП)
    Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib
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