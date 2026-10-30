В Баку за управление автобусом под действием наркотиков арестован водитель

В Баку водитель автобуса, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестован на 20 суток.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Отмечается, что житель Загатальского района Эльвин Мамедов был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы по экологическому надзору за нарушение правил маневрирования при управлении автобусом марки "Daewoo". Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления наркотиков.

Собранные материалы в отношении Мамедова были направлены в суд, который принял решение об административном аресте сроком на 20 суток.