В Баку за управление автобусом под действием наркотиков арестован водитель
Происшествия
- 30 октября, 2026
- 11:09
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В Баку водитель автобуса, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестован на 20 суток.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.
Отмечается, что житель Загатальского района Эльвин Мамедов был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы по экологическому надзору за нарушение правил маневрирования при управлении автобусом марки "Daewoo". Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления наркотиков.
Собранные материалы в отношении Мамедова были направлены в суд, который принял решение об административном аресте сроком на 20 суток.
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