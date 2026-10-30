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    Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:50
    Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib

    Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ekoloji Nəzarət üzrə YPX Bölüyünün əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitənin təsiri altında avtobus idarə edən sürücünün qanunazidd hərəkətlərinin qarşısı alınıb.

    Belə ki, Zaqatala rayon sakini Elvin Məmmədov "Daewoo" markalı avtobusu idarə edərkən manevr qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb. Sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub və fakt öz təsdiqini tapıb.

    E.Məmmədov barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib və o, 20 gün müddətində inzibati qaydada həbs olunub.

    Narkotik maddələr Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) Avtobus
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