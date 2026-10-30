Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib
Hadisə
- 30 oktyabr, 2026
- 10:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Narkotik aludəçisi olan avtobus sürücüsü həbs edilib.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Ekoloji Nəzarət üzrə YPX Bölüyünün əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitənin təsiri altında avtobus idarə edən sürücünün qanunazidd hərəkətlərinin qarşısı alınıb.
Belə ki, Zaqatala rayon sakini Elvin Məmmədov "Daewoo" markalı avtobusu idarə edərkən manevr qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb. Sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub və fakt öz təsdiqini tapıb.
E.Məmmədov barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib və o, 20 gün müddətində inzibati qaydada həbs olunub.
Son xəbərlər
12:00
Florian Zenqstşmid: "Bakı Asiya turistləri üçün Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya səyahətin başlanğıcı ola bilər" - MüsahibəTurizm
11:46
Qətər ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunması üçün vasitəçilik səylərini bərpa edibDigər ölkələr
11:42
Foto
Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclası keçirilib - YenilənibXarici siyasət
11:38
"Kəpəz" "Turan Tovuz"un rekordunu yeniləyibFutbol
11:24
Milli Məclis özəl məhkəmə ekspertinin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsini ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
11:23
Ermənistanda korrupsiyada şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
11:21
"Marafon" komandası Azərbaycan Kubokunda ilkə imza atıbFutbol
11:18
Azərbaycan Kubokunda daha bir məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıbFutbol
11:17
Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalı 170 min tonu ötüb"ASK