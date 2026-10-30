В Армении по подозрению в коррупции задержаны 10 человек, в том числе чиновники
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 11:13
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В Ширакской области Армении задержаны 10 человек по делу о даче и получении взятки.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на Антикоррупционный комитет.
"В рамках уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете по случаям получения и дачи взятки, задержаны 10 лиц, в том числе начальник Ширакского территориального подразделения Службы обеспечения принудительного исполнения судебных актов и еще два должностных лица", – отметили в Комитете.
В качестве меры пресечения в отношении трех должностных лиц применен арест. В отношении остальных обвиняемых избраны альтернативные меры пресечения. Следствие продолжается.
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В Армении по подозрению в коррупции задержаны 10 человек, в том числе чиновникиДругие страны