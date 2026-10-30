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    Министр: Производство пшеницы в Азербайджане в 2026г превысило 170 тыс. тонн

    АПК
    • 30 октября, 2026
    • 11:36
    Министр: Производство пшеницы в Азербайджане в 2026г превысило 170 тыс. тонн

    Производство продовольственной пшеницы в Азербайджане в 2026 году превысило 170 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в заявлении журналистам.

    Он подчеркнул, что увеличение объемов производства зерновых предусматривает рост урожайности при меньшем потреблении ресурсов, в том числе земли и воды.

    По словам министра, для этого в рамках государственной программы предусмотрена реализация и расширение программы "Продовольственная пшеница".

    "Если в 2025 году в рамках программы "Продовольственная пшеница" было произведено 126 тыс. тонн продукции, то в 2026 году этот показатель уже превысил 170 тыс. тонн. Мы ежегодно наблюдаем рост", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что урожайность зерновых по стране в этом году составила 33–34 центнера с гектара, тогда как в рамках программы "Продовольственная пшеница" при использовании современных систем орошения этот показатель превышает 54 центнера.

    Меджнун Мамедов Продовольственная пшеница Сельское хозяйство Азербайджана
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğda istehsalı 170 min tonu ötüb"
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