В Милли Меджлисе разъяснили детали новых изменений в КоАП для автомобилистов

В Милли Меджлисе Азербайджана раскрыли детали предусмотренных новым законопроектом изменений в Кодекс об административных проступках, касающихся транспортных средств, в частности разъяснив порядок определения штрафов за рекламу на автомобилях и фиксации нарушений камерами.

Как сообщила в ответ на запрос Report главный советник сектора законодательства по правам человека Милли Меджлиса Назрин Алиева, законопроект предусматривает два ключевых нововведения – порядок определения штрафов за рекламу на автомобилях, а также фиксация нарушений камерами.

"В настоящее время за нарушение рекламных норм физические лица штрафуются на сумму от 30 до 50 манатов, должностные лица - от 150 до 200 манатов, а юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов. Законопроектом предлагается установить единый размер штрафа - 50 манатов", - пояснила Алиева.

Что касается механизма фиксации нарушений камерами, сейчас с помощью камер выявляется ряд нарушений правил дорожного движения, после чего штрафы оформляются в электронном виде.

По ее словам, законопроект предусматривает включение в этот перечень еще двух случаев: использования водителем телефона, который он держит в руке во время движения автомобиля, и нарушения правил размещения рекламы на транспортном средстве.

"Иными словами, эти нарушения также можно будет выявлять с помощью специальных камер и оформлять в электронном виде", - сообщила Алиева.

Главный советник отдельно уточнила, что размер действующего штрафа за использование телефона во время управления автомобилем не изменится и составит 50 манатов.

"Предусматривается лишь возможность выявления этого нарушения с помощью камер. Таким образом, законопроект, с одной стороны, устанавливает единый размер штрафа за нарушения, связанные с рекламой, а с другой - расширяет возможности их выявления и оформления", - резюмировала она.