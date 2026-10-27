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    В Азербайджане изменят порядок штрафования за телефон за рулем

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 16:17
    В Азербайджане изменят порядок штрафования за телефон за рулем

    В Азербайджане предлагается ввести штрафы до 400 манатов за необоснованный отказ в оказании бесплатной юридической помощи.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

    Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, за необоснованный отказ предусмотрены следующие штрафы:

    · для физических лиц - от 100 до 200 манатов;

    · для должностных лиц - от 200 до 300 манатов;

    · для юридических лиц - от 300 до 400 манатов.

    Эти требования не будут распространяться на лиц, оказывающих юридические услуги pro bono.

    Законопроект также предусматривает новый порядок применения штрафов за использование телефона во время управления автомобилем и незаконное размещение рекламы на транспортных средствах.

    Некоторые административные правонарушения могут выявляться при помощи специальных технических средств с функциями фото- и видеофиксации. В таких случаях производство по делу осуществляется по процедуре, отличающейся от общего порядка.

    В перечень подобных нарушений предлагается включить статью 342.6 Кодекса об административных проступках - использование водителем телефона с удержанием его в руке во время движения транспортного средства.

    В этот же перечень предлагается включить статью 428.5, касающуюся распространения рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением установленных правил ее размещения.

    При выявлении указанных нарушений будет применяться штраф в размере 50 манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Уголовный кодекс
    Sürücünün telefondan istifadəsi, reklam şərtlərinin pozulması foto, videokameralar vasitəsilə də qeydə alınacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

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