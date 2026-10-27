В Азербайджане изменят порядок штрафования за телефон за рулем

В Азербайджане предлагается ввести штрафы до 400 манатов за необоснованный отказ в оказании бесплатной юридической помощи.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, за необоснованный отказ предусмотрены следующие штрафы:

· для физических лиц - от 100 до 200 манатов;

· для должностных лиц - от 200 до 300 манатов;

· для юридических лиц - от 300 до 400 манатов.

Эти требования не будут распространяться на лиц, оказывающих юридические услуги pro bono.

Законопроект также предусматривает новый порядок применения штрафов за использование телефона во время управления автомобилем и незаконное размещение рекламы на транспортных средствах.

Некоторые административные правонарушения могут выявляться при помощи специальных технических средств с функциями фото- и видеофиксации. В таких случаях производство по делу осуществляется по процедуре, отличающейся от общего порядка.

В перечень подобных нарушений предлагается включить статью 342.6 Кодекса об административных проступках - использование водителем телефона с удержанием его в руке во время движения транспортного средства.

В этот же перечень предлагается включить статью 428.5, касающуюся распространения рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением установленных правил ее размещения.

При выявлении указанных нарушений будет применяться штраф в размере 50 манатов.