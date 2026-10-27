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    Sürücünün telefondan istifadəsi, reklam şərtlərinin pozulması foto, videokameralar vasitəsilə də qeydə alınacaq

    Milli Məclis
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:00
    Sürücünün telefondan istifadəsi, reklam şərtlərinin pozulması foto, videokameralar vasitəsilə də qeydə alınacaq

    Sürücünün telefondan istifadəsi, reklam şərtlərinin pozulması foto, videokameralar vasitəsilə də qeydə alınacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə dəyişiklik təklif edilir.

    Layihəyə əsasən, telefondan istifadə və avtomobildə qanunsuz reklama görə cərimənin tətbiqi yeni qaydada aparılacaq.

    Belə ki, bəzi inzibati xətalar foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilə bilir və bu zaman icraatın aparılması qaydası ənənəvi icraatın aparılmasından fərqli qaydada həyata keçirilir.

    Hazırkı qanun layihəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.6-cı (nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsi) və 428.5-ci (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan və ya nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi qaydaları pozulmaqla nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılması) maddələrinin də həmin hallar sırasına daxil edilməsi təklif edilir.

    Beləliklə, qeyd edilən qanun pozuntuları aşkarlandıqda 50 manat cərimə tətbiq ediləcək.

    Bundan başqa, sənədə əsasən, pulsuz hüquqi yardımın göstərilməsi qaydalarının pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşəcək.

    Layihə parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Sənədə əsasən, pulsuz hüquqi yardım göstərən şəxslər tərəfindən ("pro bono" hüquq xidmətləri göstərən şəxslər istisna olmaqla) pulsuz hüquqi yardımın göstərilməsindən əsassız imtina olunmasına görə fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 200 manatdan 300 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 300 manatdan 400 manatadək məbləğdə cərimə ediləcəklər.

    İnzibati Xətalar Məcəlləsi Cərimələr
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