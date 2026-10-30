В Южной Корее на Хэллоуин усилят патрули полиции для предотвращения трагедии 2022 года

В Южной Корее в эти выходные около 7 800 полицейских будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Хэллоуина с тем, чтобы не допустить повторения трагедии в Итэвоне, произошедшей в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Кроме того, Национальное полицейское управление сообщило о введении специального режима обеспечения безопасности с пятницы по воскресенье. В этот период подразделения полиции по борьбе с беспорядками, региональные патрульные группы и детективы будут направлены в места празднования Хэллоуина по всей стране в 28 ключевых зонах (включая 14 районов Сеула, таких как Итэвон, Хонгдэ и Мёндон).

В управлении заявили, что будут обмениваться данными в режиме реального времени с соответствующими ведомствами и незамедлительно направлять сотрудников на места происшествий в случае сообщений о массовых беспорядков.

Отметим, что 29 октября 2022 года в популярном районе Сеула в результате давки погибли 159 человек, включая граждан 14 зарубежных стран. Основной причиной смертей стала механическая асфиксия и остановка сердца из-за критического сжатия в толпе. Кроме того, 197 человек получили травмы.