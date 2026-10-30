Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Южной Корее на Хэллоуин усилят патрули полиции для предотвращения трагедии 2022 года

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 11:43
    В Южной Корее на Хэллоуин усилят патрули полиции для предотвращения трагедии 2022 года

    В Южной Корее в эти выходные около 7 800 полицейских будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Хэллоуина с тем, чтобы не допустить повторения трагедии в Итэвоне, произошедшей в 2022 году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Кроме того, Национальное полицейское управление сообщило о введении специального режима обеспечения безопасности с пятницы по воскресенье. В этот период подразделения полиции по борьбе с беспорядками, региональные патрульные группы и детективы будут направлены в места празднования Хэллоуина по всей стране в 28 ключевых зонах (включая 14 районов Сеула, таких как Итэвон, Хонгдэ и Мёндон).

    В управлении заявили, что будут обмениваться данными в режиме реального времени с соответствующими ведомствами и незамедлительно направлять сотрудников на места происшествий в случае сообщений о массовых беспорядков.

    Отметим, что 29 октября 2022 года в популярном районе Сеула в результате давки погибли 159 человек, включая граждан 14 зарубежных стран. Основной причиной смертей стала механическая асфиксия и остановка сердца из-за критического сжатия в толпе. Кроме того, 197 человек получили травмы.

    Меры безопасности Хэллоуин Южная Корея
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    12:05
    В Италии началась новая волна массовых протестов
    Другие страны
    11:43
    В Южной Корее на Хэллоуин усилят патрули полиции для предотвращения трагедии 2022 года
    Другие страны
    11:36
    Министр: Производство пшеницы в Азербайджане в 2026г превысило 170 тыс. тонн
    АПК
    11:34
    Катар возобновил посреднические усилия по достижению соглашения между США и Ираном
    Другие страны
    11:34
    Toyota и Waymo запустят испытания беспилотных электромобилей в Японии
    Другие страны
    11:33
    В Карабахе запустят проект промышленной теплицы на 230 га
    АПК
    11:30
    ММ утвердил в I чтении поправку по налогообложению доходов частного судебного эксперта
    Милли Меджлис
    11:26
    В Милли Меджлисе разъяснили детали новых изменений в КоАП для автомобилистов
    Милли Меджлис
    11:13
    В Армении по подозрению в коррупции задержаны 10 человек, в том числе чиновники
    Другие страны
    Лента новостей